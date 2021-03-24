طريقة تحضير عصير الخروب في شهر رمضان2021- فوائد الخروب في شهر رمضان 2021، حيث يعد الخروب من أكثر العصائر طلبا في شهر رمضان المبارك لطعمه اللذيذ، ويعتبر من من المشروبات المفضلة في شهر رمضان، فضلا عن فوائد كثيرة للحفاظ على صحة الجسم وصحة الجهاز الهضمي في شهر رمضان. وخاصة بعد طول يوم من الصيام واحتياج المعدة إلى شيئ خفيف تبدأ به عملية العودة إلى العمل مرة اخرى سوف نتعرف على طريقة عمل عصير الخروب في التالي:

عصير الخروب في شهر رمضان

يتم شراء الخروب الناضج والبعد عن الخروب المعطوب الذي مر عليه وقت طويل في التخزين

نجلب الخروب المطحون أو الأعواد، يتم تكسيرها ووضعها في الماء وغليها على النار لمدة تكفي غلى تحول الماء بصبغة لون الخروب ويضاف لها السكر

نترك الخروب حتى يبرد وحفظه حتى موعد الإفطار وتناول بعض منه قبل تناول الطعام لتشجيع المعدة على استقبال الطعام

فوائد الخروب في شهر رمضان 2021

للخروب فوائد عديدة في شهر رمضان وفي غيره من الأيام ولكن مع الاضطرابات المعدية والمعوية في شهر رمضان نجد أن الخروب يساعد على: