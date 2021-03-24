تمديد عقوبة بلاتر وتغريمه مليون فرنك سويسري

أعلنت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاربعاء 24-3-2021 تمديد فترة عقاب رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر بالإيقاف الإضافي عن ممارسة أنشطة اللعبة لمدة 6 سنوات و8 أشهر، وتغريمه مليون فرنك سويسري.

وكان من المفترض أن ينتهي إيقاف بلاتر الحالي في أكتوبر القادم، لكن العقوبة الجديدة، المفروضة بسبب مخالفة لوائح القيم، سيبدأ تنفيذها اعتبارا من ذلك التاريخ.

وتعرض جيروم فالك، الأمين العام السابق للـ"فيفا"، لنفس العقوبة.

وقالت لجنة القيم في بيان: "شملت التحقيقات مع بلاتر وفالك اتهامات عديدة، وخاصة المتعلقة بالمدفوعات الإضافية لبطولات الفيفا والتي تم دفعها لكبار مسؤولي الفيفا، إلى جانب وجود العديد من التعديلات والتمديدات في عقود العمل، وكذلك تحمل الفيفا للأتعاب القانونية الخاصة بقضية السيد فالك".