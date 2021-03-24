"القوات المسلحة اليمنية" توضح موقفها من المبادرة السعودية

أوضحت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء عن موقفها الرسمي من المبادرة السعودية لوقف اطلاق النار مقابل تشغيل بعض الموانئ البحرية لدولة اليمن.

وأكد كبير مفوضي القوات المسلحة اليمنية محمد عبد السلام، رفض القوات المسلحة مقايضة حقوق الشعب اليمني، بأي شروط عسكرية أو سياسية.

واعتبر عبد السلام في تغريد على حسابه في تويتر اليوم الاربعاء، أن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية لليمن هو استحقاق إنساني وقانوني، لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية"

يُشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن الاثنين الماضي، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات وتخفيف الحصار على ميناء الحديدة.

من جهتها، قالت القوات المسلحة اليمنية، "إن أي مواقف أو مبادرات لا تفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية، ولا ترفع الحصار عن اليمن، فهي غير جادة"

وغرد عبد السلام في "تويتر": "على أعتاب العام السابع، نُذكر دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل"

وأضاف: "نُذكر بضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بما لا يكون ذلك خاضعا للابتزاز السياسي والعسكري"