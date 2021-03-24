رونالدو يسعى للعودة إلى ريال مريد بشرط..؟!!

أفادت مصادر إعلامية، أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ينوي العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد، لكنه وضع شرطا لتحقيق ذلك.

وقالت إذاعة "كادنيا كوبي" الإسبانية، إن رونالدو اشترط تلقي اتصال من مسؤولي ريال مدريد يطالبونه فيه بالعودة، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الميرنغي مرة أخرى.

وأضاف التقرير، أن رونالدو على استعداد لترك يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد وإنهاء مسيرته في سانتياغو برنابيو، الذي شهد الانفجار الحقيقي للنجم البرتغالي.

وأوضحت الإذاعة أن رونالدو مقتنع جدًا بأنه لا يزال بإمكانه تقديم الكثير لريال مدريد.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة يوفنتوس في التخلص من رونالدو الصيف المقبل، في ظل ارتفاع راتبه، والذي يصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويًا.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالعودة إلى ريال مدريد، بعد ثلاث سنوات من رحيله إلى يوفنتوس، وذلك بعد أن فشل في قيادة البيانكونيري لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.