امساكية شهر رمضان في الكويت 2021- مواقيت الصلاة في شهر رمضان في الكويت 1442هـ، حيث يبحث الكويتيين عن الامساكية بخصوص أوقات الصلاة الخمس هو ما سنتعرف عليه في هذه المقالة ، إضافة إلى ابرز العادات التي يمارسها المواطنين في شهر رمضان ، وموعد بداية أول رمضان ، وندعوك إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

امساكية شهر رمضان في الكويت 2021- مواقيت الصلاة في شهر رمضان في الكويت 1442هـ

وسجل جوجل والمنصات الرقمية ارقام كبيرة للبحث عن امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت ، تحديدًا في الاحمدي والسالمية والفروانية والفحيحيل ومبارك الكبير وحولي والجهراء ومدينة الكويت ومن خلالها سيتعرف على أوقات السحور والافطار والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء .

ابرز عادات رمضان في الكويت :

حيث يجتمع الكويتيين أهلًا وأصدقاءً وهي تعرف بـ جلسة القريش التي تعد فيها الأكلات التقليدية كاليريش والهريس والمرقوق وغيرها.

ويحتفل المواطنين بقدوم شهر رمضان وعند الإعلان عن رؤية الهلال يباركون لبعضهم ويبدؤوا شهرهم، فيما يعرف المسحراتي في الكويت بـ "أبو طبيلة" وله مكانة خاصة بين السكان.

اما عن الوجبات الرمضانية ، تعد التشريب أو المجبوس أو مطبق السمك والباشميل والسمبوسك، والشوربة بأنواعها من الوجبات الرئيسية في هذا الشهر الفضيل ، والحلويات اللقيمات أو لقمة القاضي والمحلبية وكريم الكراميل والجيلي والكاسترد .

ونتابع معكم ، وعن المشروبات المنتشرة يعد قمر الدين والفيمتو وشراب الليمون بالزعفران إضافة إلى القهوة العربية والشاي ، من المشروبات الشهير في هذا الشهر .

امساكية شهر رمضان في الكويت 2021- مواقيت الصلاة في شهر رمضان في الكويت 1442هـ

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إليك امساكية شهر رمضان 2021 في الكويت ، وهي على النحو التالي :

امساكية شهر رمضان 2021 في الاحمدي :

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:29 م 06:20 م 07:50 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:03 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:29 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:29 م 06:21 م 07:51 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:58 ص 05:26 ص 11:54 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:28 م 06:25 م 07:55 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:53 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:28 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:28 م 06:26 م 07:56 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:47 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:52 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:52 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:42 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:27 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:41 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:27 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:27 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:39 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:27 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:38 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:27 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:37 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:27 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:27 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:51 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:51 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:31 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:27 م 06:38 م 08:08 م

امساكية شهر رمضان 2021 في السالمية :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:03 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:20 م 07:50 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:02 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:29 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:58 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:57 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:53 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:52 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:47 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:46 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:52 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:42 ص 05:14 ص 11:52 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:41 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:39 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:38 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:27 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:27 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:51 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:27 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:27 م 06:38 م 08:08 م

امساكية شهر رمضان 2021 الفروانية :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:03 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:58 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:54 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:55 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:24 ص 11:55 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:53 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:47 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:42 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:41 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:53 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:39 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:38 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:07 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:31 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:27 م 06:39 م 08:09 م

امساكية شهر رمضان 2021 في الفحيحيل :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:55 ص 03:29 م 06:20 م 07:50 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:02 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:29 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:29 م 06:21 م 07:51 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:26 ص 11:54 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:57 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:28 م 06:24 م 07:54 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:54 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:28 م 06:25 م 07:55 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:52 ص 05:21 ص 11:53 ص 03:28 م 06:25 م 07:55 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:28 م 06:26 م 07:56 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:49 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:52 ص 03:27 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:52 ص 03:27 م 06:30 م 08:00 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:42 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:27 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:41 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:27 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:40 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:27 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:38 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:27 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:27 م 06:33 م 08:03 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:27 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:51 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:51 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:51 ص 03:27 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:51 ص 03:26 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:26 م 06:37 م 08:07 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:26 م 06:38 م 08:08 م

امساكية شهر رمضان 2021 في مبارك الكبير :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:29 م 06:20 م 07:50 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:02 ص 05:30 ص 11:55 ص 03:29 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:29 م 06:22 م 07:52 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:58 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:57 ص 05:25 ص 11:54 ص 03:29 م 06:23 م 07:53 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:53 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:52 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:20 ص 11:53 ص 03:28 م 06:26 م 07:56 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:28 م 06:27 م 07:57 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:47 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:28 م 06:28 م 07:58 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:52 ص 03:28 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:52 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:52 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:41 ص 05:13 ص 11:52 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:27 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:39 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:27 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:38 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:27 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:27 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:27 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:27 م 06:35 م 08:05 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:27 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:51 ص 03:27 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:51 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:27 م 06:38 م 08:08 م

امساكية شهر رمضان 2021 في حولي :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:02 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:55 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:57 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:29 م 06:24 م 07:54 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:52 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:53 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:47 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:28 م 06:30 م 08:00 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:28 م 06:31 م 08:01 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:42 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:39 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:38 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:07 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:27 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:27 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:27 م 06:39 م 08:09 م

امساكية شهر رمضان 2021 في الجهراء :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:05 ص 05:32 ص 11:57 ص 03:31 م 06:22 م 07:52 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:57 ص 03:31 م 06:23 م 07:53 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:03 ص 05:30 ص 11:57 ص 03:31 م 06:23 م 07:53 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:57 ص 03:31 م 06:24 م 07:54 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:56 ص 03:31 م 06:25 م 07:55 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 11:56 ص 03:31 م 06:25 م 07:55 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:57 ص 05:26 ص 11:56 ص 03:31 م 06:26 م 07:56 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:56 ص 03:31 م 06:26 م 07:56 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:55 ص 05:24 ص 11:56 ص 03:31 م 06:27 م 07:57 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:55 ص 03:30 م 06:28 م 07:58 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:52 ص 05:22 ص 11:55 ص 03:30 م 06:28 م 07:58 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:55 ص 03:30 م 06:29 م 07:59 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:55 ص 03:30 م 06:29 م 07:59 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:55 ص 03:30 م 06:30 م 08:00 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:48 ص 05:18 ص 11:54 ص 03:30 م 06:31 م 08:01 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:54 ص 03:30 م 06:31 م 08:01 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:54 ص 03:30 م 06:32 م 08:02 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:54 ص 03:30 م 06:33 م 08:03 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:43 ص 05:15 ص 11:54 ص 03:30 م 06:33 م 08:03 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:42 ص 05:14 ص 11:54 ص 03:30 م 06:34 م 08:04 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:41 ص 05:13 ص 11:54 ص 03:29 م 06:34 م 08:04 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:40 ص 05:12 ص 11:54 ص 03:29 م 06:35 م 08:05 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:39 ص 05:11 ص 11:54 ص 03:29 م 06:36 م 08:06 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:53 ص 03:29 م 06:36 م 08:06 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:36 ص 05:10 ص 11:53 ص 03:29 م 06:37 م 08:07 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:35 ص 05:09 ص 11:53 ص 03:29 م 06:38 م 08:08 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:53 ص 03:29 م 06:38 م 08:08 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:33 ص 05:08 ص 11:53 ص 03:29 م 06:39 م 08:09 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:32 ص 05:07 ص 11:53 ص 03:29 م 06:40 م 08:10 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:31 ص 05:06 ص 11:53 ص 03:29 م 06:40 م 08:10 م

امساكية شهر رمضان 2021 في مدينة الكويت :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:04 ص 05:31 ص 11:56 ص 03:30 م 06:21 م 07:51 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:03 ص 05:30 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:01 ص 05:29 ص 11:56 ص 03:30 م 06:22 م 07:52 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:00 ص 05:28 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 03:59 ص 05:27 ص 11:55 ص 03:30 م 06:23 م 07:53 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:57 ص 05:26 ص 11:55 ص 03:30 م 06:24 م 07:54 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:56 ص 05:25 ص 11:55 ص 03:30 م 06:25 م 07:55 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:55 ص 05:24 ص 11:54 ص 03:29 م 06:25 م 07:55 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:54 ص 05:23 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:52 ص 05:22 ص 11:54 ص 03:29 م 06:26 م 07:56 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:51 ص 05:21 ص 11:54 ص 03:29 م 06:27 م 07:57 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:50 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:49 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:47 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:46 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:44 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:43 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:42 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:41 ص 05:12 ص 11:53 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:39 ص 05:12 ص 11:52 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:38 ص 05:11 ص 11:52 ص 03:28 م 06:34 م 08:04 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:37 ص 05:10 ص 11:52 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:36 ص 05:09 ص 11:52 ص 03:28 م 06:35 م 08:05 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:35 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:34 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:28 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:33 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:07 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:32 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:31 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:08 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:30 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:09 م