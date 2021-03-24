موعد شهر رمضان 2021 حسب الرؤية الشريعة سيكون في 14 ابريل

أكد العالم الفلكي الكويتي عادل السعدون أن موعد شهر رمضان 2021 وفقًا للرؤية الشرعية الاسلامية سيكون بتاريخ (14 أبريل المقبل).

وقال السعدون في تصريحات لوكالة "كونا" الكويتية: "استحالة رؤية هلال رمضان المبارك يوم الاثنين 12 أبريل بأي دولة من دول الخليج العربي وذلك بعد دراسة الظروف الفلكية لنهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان".

وأضاف: :رؤية الهلال بالعين سواء المجردة أو بالمناظير المقربة للبصر لها شروط وضعت من مترائين على مدى العصور وما وضعه مؤتمر إسطنبول في عامي 1978 و2016

وذكر من بين تلك الشروط اقتران القمر مع الشمس وهذا يحدث شهريا حيث يدور القمر دورة واحدة حول الأرض تقريبا 29 يوما ونصف اليوم فعند عبور القمر الخط الوهمي بين الأرض والشمس وبعده يبدأ بالتكون كهلال وقليل من الدول الإسلامية تتبع شرط اقتران القمر مع الشمس لبداية الشهر الهجري

وأفاد بأن الأغلبية تتبع شرط رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام المقربات البصرية.(حسب توصيات مؤتمر إسطنبول عام 2016) موضحا أن الاقتران سيتم ما بين القمر والشمس في الساعة 31ر5 دقيقة صباح يوم الاثنين الموافق 12 أبريل المقبل

وذكر أن من بين تلك الشروط معيار المكث أي مدة بقاء الهلال فوق الأفق بعد مغيب الشمس وأجمع المتراؤون أنه بحوالي 30 دقيقة "وفي حالتنا سيكمث الهلال 23 دقيقة في مكة المكرمة و21 دقيقة في الكويت ويعد هذا الوقت غير كاف لرؤية الهلال إذ ستغيب الشمس الساعة 14ر6 دقيقة ويغيب القمر الساعة 35ر6 دقيقة"

وأشار إلى شرط عمر القمر الذي يقاس ما بين وقت الاقتران إلى وقت غروب الشمس في موقع ما وما اتفق عليه أن يكون عمره على الأقل 15 ساعة ونصف الساعة إذا أريد رؤيته بالعين المجردة أو 14 ساعة باستخدام التلسكوب وفي ذلك اليوم سيكون عمر القمر في الكويت 12 ساعة و43 دقيقة وفي مكة المكرمة 12 ساعة و45 دقيقة ويعد هذا الوقت غير كاف لرؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المقربات البصرية

أما الشرط الرابع وفق السعدون فهو مقدار ارتفاع القمر عن خط الأفق وقت غروب الشمس "وقد تم الاتفاق أن يكون 5 درجات لكن في يوم 12 أبريل سيكون ارتفاع القمر 4 درجات وربع الدرجة ولا يتحقق شرط الرؤية مع هذه الدرجة"

وتناول شرط البعد الزواي ما بين القمر والأرض وقت غروب الشمس وتسمى الاستطالة "فقد حددت بين رقمي 8 و 10 درجات وكذلك هذا الشرط لن يتحقق لأن الاستطالة ستكون 6 درجات و 47 دقيقة"

وأشار في المجمل إلى أن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مستحيلة في الدول الخليجية أما بالنسبة لرؤيته باستخدام المقربات البصرية فهذا ممكن في السنغال لأنها تقع في اقصى الغرب بالنسبة للدول الإسلامية وذلك باستخدام التلسكوب وليس مؤكدا تماما".