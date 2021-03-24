ايران تسجل 94 حالة وفاة و7605 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 7605 إصابات جديدة و94 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً الى تعافي اكثر من مليون و562 ألف شخص لحد الآن.

وقالت سادات لاري في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، انه منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 7605 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و823 ألف و317 إصابة مؤكدة.

وأوضحت انه "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 936 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و562 ألفا و709 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن."

وأضافت أن 3874 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

وأشارت الى تسجيل 94 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 62045 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية انه تم اجراء 12 مليون و349 ألفا و804 إختبارات لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.