ارتفاع شهداء الصيادلة في الاردن بسبب كورونا

ذكر نقيب الصيادلة في المملكة الأردنية د. زيد الكيلاني أن شهداء الواجب من الصيادلة ارتفع إلى 21 صيدلاني وصيدلانية، بعد أن تم تسجيل 3 حالات وفيات في الايام السابقة.

وقال د. الكيلاني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 24-3-2021: "إن 19 حالة وفاة كانت لصيادلة، وحالتي وفاة لصيدلانيتين"، مؤكدًا أن الصيادلة يقفون في الخطوط الأولى إلى جانب الكوادر الصحية التي تحارب فايروس كورونا

واكد الكيلاني على الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة العاملين في وزارة الصحة، والذين وفروا ملايين الدنانير على الوزارة، و خاصة الذين يتمتعون بخبرات تؤهلهم لتولي اهم المواقع في الوزارة

وطالب نقيب الصيادلة بزيادة إعداد الصيادلة العاملين في القطاع العام لمعالجة النقص بأعدادهم في وزارة الصحة، والتخفيف من الضغط الهائل الواقع عليهم.