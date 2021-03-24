الاحتلال "الاسرائيلي" يهدم 3 منازل في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 منازل في مدينة القدس المحتلة، لترتفع الحصيلة منذ ساعات الصباح إلى أربعة منازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من شقتين في حي الصلعة بجبل المكبر شرق القدس، يعود للشقيقين خالد ومنير العباسي؛ بحجة عدم الترخيص، علما أن بلدية الاحتلال ستفرض عليهما غرامة مالية، بحجة أنهما لم يقوما بهدمه ذاتيا.

وأضافت، أن تلك القوات هدمت منزلين آخرين في مخيم شعفاط وحي الصلعة بجبل المكبر، بعد اجبار مالكيهما على هدم المنزلين ذاتيا خلال الأسبوع الجاري، واليوم سوتهما بالأرض.

كما هدم الاحتلال، صباح اليوم منزلا في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، وهو عبارة عن غرفتين مسقوفتين بالصفيح.

يشار إلى ان الاحتلال الاسرائيلي هدم خلال عام 2020م، 197 منزلا، 77 منها أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا، لتجنب تكاليف الهدم، في حال أقدمت جرافات البلدية على ذلك.