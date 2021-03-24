الفصائل: نتائج انتخابات الكيان لن تُغير من واقع التغول الصهيوني بحق شعبنا

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاعتداءات الإجرامية والسياسات الصهيونية بحق أهلنا في الشيخ جراح والمعتصمين السلميين في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل.

وقالت الفصائل خلال اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، إن هذه السياسات لن تُفلح في ثني شعبنا عن الثبات على أرضه والصمود في وجه محاولات تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها.

ودعت الفصائل، لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية واستمرارها للضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن التقليصات الظالمة بحق أبناء شعبنا.

وعلى صعيد الانتخابات الإسرائيلية، أوضحت أن نتائج انتخابات الكيان بفوز فريق نتنياهو أو غيره لن تُغير من واقع البطش والتغول الصهيوني بحق شعبنا وقضيتنا، مشيرة إلى أن قيادة العدو وإن اختلفت وجوههم فلن يختلف فعلهم وإجرامهم، وهم أعداؤنا.

وشددت على أن استمرار وتصاعد اقتحامات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى التي يهدف بها الاحتلال إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، لن يمر مرور الكرام.

وأكدت الفصائل، دعمها لمطالب أهالي شهداء حرب عام 2014م والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم، الذين يعتصمون للمطالبة بتلقي معاشاتهم وحقهم في العيش بكرامة، داعية جماهير شعبنا للمشاركة في فعالياتهم اسناداً ودعماً لهم ولحقهم.

وجددت رفضها القاطع لكل ما يُمثل طعنة غادرة في ظهر شعبنا وتضحياته من خلال التطبيع ونسج العلاقات مع العدو، داعية شعوب أمتنا لنبذ هذا الخيار والتصدي له.

ووجهت الفصائل "التحية لروح الشهيد الشيخ المجاهد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس في ذكرى استشهاده السابعة عشر، لافتة أنه أحيا بهمته العالية وجسده الضعيف أمة مجاهدة ما زالت تقاوم الاحتلال وتدافع عن حقوقنا وثوابتنا، فكل التحية لروحه الطاهرة وأرواح شهداء شعبنا وأمتنا الأكرم منا جميعاً"