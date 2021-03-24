الأردن بصدد الإعلان عن إجراءات لتخفيف الإجراءات الوقائية الاسبوع القادم

أعلن صخر دودين وزير الاعلام والناطق بأسم الحكومة الاردنية اليوم الاربعاء 24/3/2021 ، ان الحكومة بصدد الاعلان عن جملة من الاجراءات التخفيفية الاسبوع القادم.

وبين أن الحكومة تبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء عن القطاعات الاقتصادية والمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المملكة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار : نسعى للوصول إلى صيف آمن يمكننا من فتح القطاعات وممارسة النشاطات بأريحية ، من خلال الالتزام بسبل الوقاية وأوامر الدفاع، والثاني أخذ المطعوم المخصص لفيروس كورونا.

وكان دودين قد أكد في وقت سابق أن الحكومة حريصة على وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.