أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 24/3/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:14 م
24 مارس 2021
أسعار الذهب في الأردن
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سجلت اسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 24/3/2021 ، ثباتاً وفقا لما اعلنت عنه النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، ليسجل عيار الـ24 اليوم  42,50 دينار أردني للبيع، و39,30 للشراء دينار أردني.

وجاءت اسعار الذهب  في الاردن اليوم الاربعاء 23/3/2021 وفقا لكافة الغرامات :

*سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم بلغ 42,50 دينار أردني للبيع، و39,30 للشراء دينار أردني.

*سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بلغ 35,40 دينار أردني للبيع، و34,00 للشراء دينار أردني.

*سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم بلغ 31,60 دينار أردني للبيع، و للشراء و28,90 دينار أردني.

 

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