ارتفاع طفيف لسعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24/3/2021

ارتفاع طفيف للذهب في مصر اليوم الاربعاء 24/3/2021

بالرغم من عودة الارتفاع على اسعار الذهب عالمياً محققاً ارتفاع بمقدار 3 دولار للوقية ، الى ان اسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعاً طفيفاً

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم الاربعاء، 768.22 جنيه، بينما سجل مساء الثلاثاء، 766.47 جنيه للقيراط

وسجلت الأوقية " الاونصة" عالميا سعر 1,731.96 $ للأوقية عيار 24 قيراط، بينما سجل مساء الثلاثاء 1,728.30 $

سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24/3/2021

* سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 877.87 جنيه وعالميا 55.68 $

* سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 804.71 جنيه وعالميا 51.04 $

* سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 768.13 جنيه وعالميا 48.72 $

* سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 658.40 جنيه وعالميا 41.76 $

* سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 512.09 جنيه وعالميا 32.48 $

* سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 438.93 جنيه وعالميا 27.84 $

*سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 365.78 جنيه وعالميا 23.20 $

* سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,145.07 جنيه وعالميا 389.74 $

*سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,304.70 جنيه وعالميا 1,731.76 $