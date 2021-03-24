تجرف 3 دونمات في كيسان شرق بيت لحم

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء 24/3/2021، ثلاثة دونمات في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لمراسلنا، بأن آليات الاحتلال جرفت هذه الدونمات الواقعة غرب القرية بمحاذاة مستوطنة "ايبي هناحل"، وتعود لمواطنين من عائلة عبيّات، بهدف توسيع مدخلها.

وأشار غزال إلى أن الأرض التي تم تجريفها قد استولت عليها سلطات الاحتلال قبل سنوات، محذرا من الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها أراضي القرية.

يذكر أن قرية كيسان تتعرض منذ مدة إلى انتهاكات احتلالية من خلال الاقتحامات المتكررة ،وتجريف الارضي وسلبها.