"الرباعية الدولية" تبحث استئناف مفاوضات التسوية "الإسرائيلية" الفلسطينية

ناقشت اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء24/3/2021، عودة مفاوضات التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما رحب بذلك عضو منظمة التحرير أحمد مجدلاني، مطالبا "بدور أكبر للجنة".

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة)، عقب اجتماع افتراضي، فجر الأربعاء، عقده مبعوثوها لبحث سبل "العودة إلى مفاوضات هادفة تؤدّي إلى حل الدولتين بما في ذلك خطوات ملموسة لتعزيز الحرية والأمن، والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين".

وطالبت اللجنة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بـ"تجنب أي أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تعقد تنفيذ حل الدولتين".

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ببيان الرباعية، وقال: "نريد دورا أكبر للجنة في عملية استئناف المفاوضات، تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف مجدلاني، للأناضول، أن "العودة للمفاوضات تتطلب شروطا ومرجعيات أقرها مجلس الأمن، في مقدمتها الرعاية الدولية متعددة الأطراف للمفاوضات".

وتابع: "لم توضح الرباعية إطار ومرجعية المفاوضات، هل هي بإشرافها؟ أم مفاوضات ثنائية برعاية أمريكية"، مجددا الرفض الفلسطيني "للرعاية الأمريكية المنفردة والمنحازة لإسرائيل".

وتشكّلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، وهذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014، لرفض تل أبيب الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.