بالصور هيئة قناة السويس تعلن إجراءات عاجلة بعد حادثة السفينة

هيئة قناة السويس تعلن إجراءات عاجلة بعد حادثة السفينة وذكرت الهيئة في بيان أنها "لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية، والجهود مستمرة لتعويم سفينة الحاويات".

وقال مصدران كبيران بقطاع الملاحة، إن الهيئة قررت تعديل نظام عبور السفن، ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة.

وسفينة الحاويات "إيفرجيفن"، يبلغ وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما.

وقالت "إفرجرين"، التي تستأجر سفينة الحاويات لمدة محددة، إن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".





