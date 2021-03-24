صحة غزة: حالتا وفاة وتسجيل 514 إصابة جديدة وارتفاع الحالات الخطيرة لـ89

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء24/3/2021 ، عن تسجيل حالتي وفاة ليرفع اعداد الوفيات منذ بداية الفيروس لـ591 وتسجيل "514 "إصابة بعد اجراء 2689 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 153 حالة ، في حين بلغت اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 89 حالة.

وأشارت الصحة الى تعافي 149 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليبلغ اجمال المتعافين 55897 حالة ، في حين بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 60294 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 3806 حالة.

وبشأن التطعيمات ، اوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 13733 شخص.