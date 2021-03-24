النتائج والتحليلات حول الانتخابات "الإسرائيلية" ومستقبل حكومة نتنياهو

اظهرت ثلاثة عينات انتخابية لقنوات اسرائيلية ان الكتلة المؤيدة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحصل على 61 مقعدا مع تحالف “يمينا”، في حين سجل كل من “تكفا حداشا” و”يمينا” نتائج مخيبة مقارنة بنتائج الاستطلاعات التي منحتهم أكثر من عشرة مقاعد، والقائمة الموحدة وفقا للعينات لا تجتاز نسبة الحسم.

ووفقا لنتائج عينة القناة (13) فان الليكود يحصل على 33 مقعدا و”يش عتيد” على 16 مقعدا ، وتحالف يمينا على 7 مقاعد، ” حزب شاس يحصل على 8 مقاعد ، حزب يسرائيل بيتنا على 8 مقاعد، حزب “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد، وحزب العمل على 7 مقاعد، حزب “ميرتس” اليساري يحصل على 7 مقاعد، حزب “الصهيونية الدينية” يحصل على6 مقاعد، و”تكفا حداشا” يحصل على 5 مقاعد، والموحدة تتراوح مع نسبة الحسم ولم تنجح باجتيازه، وبذلك فان مؤيدو نتنياهو بدون “يمينا” يحصلون على 54 مقعدا، ومعارضو نتنياهو على 59 مقعدا.

ووفقا لعينة هيئة البث الرسمية “كان” فان الليكود يحصل على 31 مقعدا، و”يش عتيد” على 18 مقعدا، و”تكفا حداشا” على 6 مقاعد ، وتحالف يمينا على 7 مقاعد، و”القائمة المشتركة” على 8 مقاعد، و”شاس” على 9 مقاعد، و”يهدوت هتوراة” على 7 مقاعد، حزب “العمل” على 7 مقاعد، وحزب “ميرتس” على 6 مقاعد، والقائمة “الموحدة” لا تجتاز نسبة الحسم، وبذلك فان مؤيدي نتنياهو بدون يمينا يحصلون على 54 مقعدا ومعارضو نتنياهو على 59 مقعدا.

واما استطلاع القناة الاسرائيلية (12) حصل الليكود على 31 مقعدا، و”يش عتيد” على 18 مقعدا، و”يمينا” على 8 مقاعد، والقائمة المشتركة على 9 مقاعد، وحزب “شاس” المتدين على 9 مقاعد والقائمة المشتركة على 9 مقاعد، وكتلة “الصهيونية الدينية” على 7 مقاعد، و”ازرق ابيض” على 7 مقاعد وحزب “ميرتس” على 6 مقاعد ، القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس لاتجتاز نسبة الحسم.

وجاءت النتائج بعد تسجيل نسبة مشاركة منخفضة نسبيا بلغت 67.2%، في حين ان نسبة التصويت في المجتمع العربي لاقت اقبالا منخفضا جدا .

اما النتائج والتعقيبات من قبل السياسيين على الانتخابات فهي كالتالي :

*النائب الليكودي ميكي زوهار : ان بقي ساعر في المعسكر “ضد نتنياهو” -سيرته السياسية سوف تنتهي

*رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يصف الانتخابات الاسرائيلية بانتصار عظيم لليمين و هنأ كتلة “الصهيونية الدينية” على انجازهم، كما هنا رئيس حزب “شاس” المتدين واتفق على الاجتماع معه الليلة

* رئيس القائمة الموحدة منصور عباس ردا على نتائج العينات الانتخابية اننا “متأكدين ان النتائج الحقيقية ستمنح المقاعد المطلوبة للقائمة العربية الموحدة” وتابع “سننتظر بصبر وسنفوز باذن الله في ساعات الصباح”.

*رئيس حزب “ميرتس” نيتسان هوروفيتش ردا على نتائج الانتخابات “من يعرف ميرتس يعرف اننا لن نتنازل عن قيمنا وسنواجه جميع كل القوى الظلامية، ميرتس هنا حتى تبقى، هناك يسار فخور وقوي .و النتائج تظهر ذلك”.

*رئيس تحالف “ازرق ابيض” بيني غانتس في تعقيبه على نتائج الانتخابات :”سأبذل قصارى لتوحيد الكتلة التي تسعى للتغيير”

* رئيس تحالف “يمينا” يقول “سأقول ما هو الافضل لدولة “اسرائيل”