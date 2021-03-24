تحت شعار "كل الأرض فلسطين".. انتهاء التحضيرات لإطلاق فعاليات يوم الارض

تطلق الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين عدداً من الأنشطة والفعاليّات في الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض، ولإحياء هذه المناسبة؛ تواصلت الحملة العالميّة مع أعضائها المنتشرين في عدد كبير من دول العالم، والذين يحضّرون لتنظيم نشاطات مختلفة، تتنوع بين رفع علم فلسطين في الشوارع والتجمّعات، وإقامة الندوات الفكرية والثقافية والمعارض الفنية في مختلف دول العالم.

واختارت الحملة شعار "كل الأرض فلسطين" بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيّات المدنيّة العاملة من أجل فلسطين، والذي أطلقته بعشر لغات: "الانكليزية، الفرنسية، الإسبانية، التركية، الهندية، الأوردو، الفارسية، العربية، الايطالية، اللاتينية".

وسيرافق النشاطات المنظّمة في مختلف دول العالم؛ فعاليةٌ في القدس المحتلّة (قرية بيت سوريك) لزراعة مئات الأشجار بالتعاون العربية لحماية الطبيعة، على أن يتزامن ذلك مع حملة تغريد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في 30 آذارعبر هاشتاغ:

#كل الارض فلسطين وهاشتاغ AllLandPalestine#

ودعت الحملة العالميّة للعودة إلى فلسطين محبي فلسطين والأحرار في العالم للمشاركة على أوسع نطاق في فعاليات إحياء يوم الأرض، ولهذه الغاية؛ وضعت بين أيديهم عدداً من المواد الإعلامية التي يمكن الاستفادة منها في النشر والتغريد، وكذلك طباعتها في فعالياتهم وأنشطتهم.