توغل محدود شرق رفح وهدم منزل في مخيم شعفاط بالقدس

توغلت عدد من جرافات الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الاربعاء 24/3/2021 ، لمسافة محدودة في أراضي المواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وافاد مراسلنا ان 8 جرافات توغلت الى مسافة محدودة وقامت بتجريف اراضي المواطنين في المناطق الحدودية ، دون التبليغ عن وقوع اصابات .

القدس

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء 24/3/2021، منزلا في حي رأس خميس شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان قامتا بهدم منزل في المخيم، وهو عبارة عن غرفتين مسقوفتين بالصفيح.

وأضافت المصادر، أنه خلال عملية الهدم اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.