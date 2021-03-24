النتائج الانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 80% من الأصوات

حصول المعسكر الداعم لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على 56 مقعدا، بينما المعسكر المناوئ لنتنياهو حصل 57 مقعدا، فيما حصل حزب "يمنيا" على 7 مقاعد، والقائمة المشتركة 6 مقاعد، بينما القائمة الموحدة دون نسبة الحسم.

النتائج الاولية اظهرت حصول حزب الليكود على 31 مقعدا، "يش عتيد" 18 مقعدا، شاس 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 9 مقاعد، "كاحول لافان" 8 مقاعد، حزب العمل 7 مقاعد، "يمينا" 7 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" 7 مقاعد، المشتركة 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 6 مقاعد، "تكفا حداشا" 6 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد والقائمة الموحدة تقترب من نسبة الحسم

ويشار الى انه قد تم فرز نحو 3.5 مليون من الأصوات الحقيقة من أصل 4.4 مليونا من أصحاب حق الاقتراع الذين شاركوا بالانتخابات، علما أن النسبة العامة للمشاركة بالانتخابات بلغت 67.2%، بينما بلغت نسبة التوصيت في المجتمع العربي 53%.

وبما يخص القوائم العربية، وبعد فرز 80% من الأصوات في البلاد، حصلت المشتركة بشكل مرحلي على 181402 من الأصوات التي تشكل 5.26% من مجمل الأصوات، بينما القائمة الموحدة حصلت على 108811 من الأصوات وما نسبته 3.15%، وهي تقترب من نسبة الحسم.

وتأتي هذه النتائج الحقيقة والمرحلية للانتخابات خلافا لنتائج العينات الانتخابية التي بثتها القنوات الإسرائيلية، التي أظهرت هيمنة أحزاب اليمين لكن دون حسم بشأن الائتلاف الحكومي، بحيث أن النتائج الحقيقة المرحلية تظهر إمكانية أن يشكل نتنياهو حكومة يمين فاشي (63 من أعضاء الكنيست) بحال أنضم لحكومته حزب "يمينا".

وتظهر النتائج المرحلية تعزز السيناريو الذي سيمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين فاشي تعتمد على 61 من أعضاء الكنيست بحال أنضم "يمينا" للائتلاف الحكومي، فيما سيشكل المعسكر المعارض لتشكيل نتنياهو الحكومة 59 من أعضاء الكنيست.