د. الشخرة :الوضع خطير والاصابات التي تسجل هي الاعلى في فلسطين منذ ظهور الوباء

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة اليوم الاربعاء 24/3/2021 إن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطيراً، مبيناً أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة الغربية، و58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم" ان الاصابات التي تم تسجيلها هي الاعلى في فلسطيني منذ ظهور وباء كورونا .

وأضاف الشخرة أن نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا وصلت ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، حيث تبلغ في بعض المستشفيات ومراكز علاج كورونا 100%.

وتابع د. الشخرة أن هناك إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مطالباً من الجمهور الالتزام بالتسجيل عبر المنصة الالكترونية.