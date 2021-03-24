انخفاض أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 24/3/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 ص
24 مارس 2021
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تشهد اسعار الذهب في فلسطين انخفاض على اسعارها اليوم الاربعاء 24/3/2.021 ، حيث بلغ سعر شراء الذهب بغزة 34.5 دينار ، بلغ سعر بيع الذهب بغزة يبدأ من 36 دينار

ورجح أحد الصاغة ان سبب انخفاض يعود للعزوف عن الشراء من قبل المواطنين  نتيجة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا .

.وفيما يلي سعر الذهب اليوم الاربعاء 24/3/2021

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

23 مارس      182.96       160.09       137.22       106.73       91.48

22 مارس      184.65       161.58       138.49       107.72       92.33

21 مارس      185.31       162.15       138.98       108.10       92.65

20 مارس      185.30       162.14       138.98       108.09       92.65

19 مارس      185.31       162.15       138.99       108.10       92.66

18 مارس      183.99       160.99       137.99       107.33       91.99

17 مارس      185.21       162.07       138.91       108.04       92.61

16 مارس      183.62       160.67       137.72       107.11       91.81

15 مارس      184.39       161.35       138.30       107.56       92.20

14 مارس      185.01       161.88       138.76       107.92       92.50

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

 

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