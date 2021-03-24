انخفاض أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 24/3/2021

تشهد اسعار الذهب في فلسطين انخفاض على اسعارها اليوم الاربعاء 24/3/2.021 ، حيث بلغ سعر شراء الذهب بغزة 34.5 دينار ، بلغ سعر بيع الذهب بغزة يبدأ من 36 دينار

ورجح أحد الصاغة ان سبب انخفاض يعود للعزوف عن الشراء من قبل المواطنين نتيجة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا .

.وفيما يلي سعر الذهب اليوم الاربعاء 24/3/2021

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 مارس 182.96 160.09 137.22 106.73 91.48

22 مارس 184.65 161.58 138.49 107.72 92.33

21 مارس 185.31 162.15 138.98 108.10 92.65

20 مارس 185.30 162.14 138.98 108.09 92.65

19 مارس 185.31 162.15 138.99 108.10 92.66

18 مارس 183.99 160.99 137.99 107.33 91.99

17 مارس 185.21 162.07 138.91 108.04 92.61

16 مارس 183.62 160.67 137.72 107.11 91.81

15 مارس 184.39 161.35 138.30 107.56 92.20

14 مارس 185.01 161.88 138.76 107.92 92.50

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا