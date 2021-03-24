تفاصيل الحالة الجوية ومدى فرصة تساقط الامطار اليوم وغدا

قال الراصد الجوي أيمن المصري اليوم الاربعاء 24/3/2021 ، ان امتداد تأثير المنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يتواصل خلال اليوم حيث ان درجات الحرارة انخفضت منذ الامس بحدود 13 درجة مئوية بعد ان كانت الاجواء حارة وخماسينيه.

وقال المصري ان فرصة تساقط الامطار على عدد من المناطق لاتزال قائمة وخاصة في المناطق الشمالية ، ولكن الفرصة قد تكون ضعيفة على عدد من المناطق.

وبين المصري ان درجات الحرارة تواصل الانخفاض غدا ، لتعود للاعتدال يوم الخميس الجمعة .

وفيما يلي تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاربعاء وحتى نهاية الاسبوع :

اليوم الأربعاء 24/3/2021، منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق .

وغدا الخميس 25/3/2021، يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 26/3/2021، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والسبت 27/3/2021 المقبل يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية خلال الأيام القادمة من: التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.