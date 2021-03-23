شبح السيد نصر الله يلاحق الاسرائيليين داخل صندوق الانتخابات

تداول نشطاء منصات التواصل مساء الثلاثاء صورة لورقة الانتخابات الاسرائيلية اثناء عملية التصويت في انتخابات الكنيست الرابعة خلال العامين الماضيين.

وكتب على ورقة الاقتراع السيد حسن نصر الله في اشارة إلى انتخاب الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بدلًا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مما يدلل على مدى الحب المتجذر للسيد حسن في قلوب فلسطيني الـ48.

يُشار إلى أن نتائج انتخابات الاحتلال الإسرائيلية الأولية أظهرت تجاوز كتلة اليمين الـ 61 مقعدًا وهذا يمكنهم من تشكيل حكومة في حال توحدت جميع الاحزاب اليمينية التي يهيمن عليها بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود أعلى الأحزاب أصواتًا بحصوله على 33 مقعدًا.



