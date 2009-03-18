الاحتلال زاد من كميات غاز الطهي التي تم إدخالها للقطاع اليوم

فلسطين اليوم-غزة

فتحت إسرائيل معابر قطاع غزة التجارية الثلاثة صباح اليوم الأربعاء لإدخال شاحنات المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، فيما سمحت بزيادة كميات غاز الطهي المدخلة لقطاع غزة .

وقال رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة بأن إسرائيل سمحت بفتح معبر كرم ابو سالم "كيرم شالوم" جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 115 شاحنة، 32 منها محملة بالمساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" والمنظمات الدولية و63 شاحنة للقطاع الخاص التجاري محملة بمشتقات الألبان واللحوم المجمدة والدقيق والبقوليات والسكر والأرز والمعكرونة وزيت الطهي وحفاضات الأطفال وورق التواليت والبطانيات.

كما سمحت إسرائيل بإدخال 14 شاحنة للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه والثوم والنايلون الزراعي للورود و6 شاحنات أخرى لسلطة المياه الفلسطينية محملة بالألمنيوم والمواسير وكوابل الكهرباء، فيما سيتم ادخال 45 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف من معبر المنطار "كارني" شرق غزة، في حين سيتم ادخال كميات من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء و200 طن من غاز الطهي بعد أن كانت تسمح بادخال من 70 الى 80 طن يوميا.

وقال محمود الخزندار، نائب رئيس أصحاب شركات البترول بأن إسرائيل سمحت بزيادة كميات غاز الطهي المدخلة عبر معبر ناحل عوز إلى قطاع غزة ورفعها إلى 200 طن، مشيرا الى أن هذه الكمية أفضل من سابقاتها، الا أنها لا تكف ولا تفي بالاستهلاك اليومي الذي يحتاج الى 350 طن يوميا، الا أنها ستستمح بزيادة دائرة توزيع الغاز بحيث تسمح بإيصال كميات لشرائح اكثر في المجتمع، مشيرا الى استمرار رفض إسرائيل تزويد القطاع بسولار السيارات والبنزين منذ خمسة شهور.

وثمن الخزندار الجهود المبذولة من أجل حل أزمة نقص الوقود في قطاع غزة، داعيا الى بذل المزيد من أجل السماح بإدخال الوقود بكمياته المعهودة .