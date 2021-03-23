ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي الثلاثاء 23 مارس 2021

هبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية الثلاثاء 23 مارس 2021، بواقع 20 ليرة للشراء، و50 ليرة للبيع، في السوق السوداء، واستقر في البنوك.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى 4250 ليرة للشراء، و4340 ليرة للبيع، مقابل، 4270 ليرة للشراء و4390 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 5071 ليرة للشراء، و5184 ليرة للبيع، مقابل، 5098 ليرة للشراء و5246 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 5885 ليرة للشراء، و6019 ليرة للبيع، مقابل، 5913 ليرة للشراء و6089 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ونزل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 1131 ريال للشراء، و1158 ليرة للبيع، مقابل، 1136 ليرة للشراء و1171 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء إلى 1154 ليرة للشراء، و1182 ليرة للبيع، مقابل، 1160 ليرة للشراء و1195 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى 14071 ليرة للشراء، و14394 ليرة للبيع، مقابل، 14137 ليرة للشراء و14560 ليرة للبيع، أمس.