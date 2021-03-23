10 مميزات ستضيفها جوجل لهاتفك .. تعرف عليها

تستعد جوجل لإصدار أكبر تحديث لنظام أندرويد لهذا العام - أندرويد 12، حيث أصدرت الشركة مؤخرًا معاينة المطور الثانية لنظام أندرويد 12، مما يمنح مستخدمى أندرويد لمحة عن الميزات الجديدة التي سيوفرها أندرويد 12 لهواتفهم، وتتضمن هذه الميزات إيماءات جديدة للصور، وشريط المهام للهواتف ذات الشاشة الكبيرة، ونظام التشغيل التلقائي القائم على الوجه، وواجهة مستخدم جديد والمزيد، وفيما يلى الميزات الجديدة التي تخطط جوجل لإضافتها إلى هاتف أندرويد قريبًا.

شريط المهام للهواتف ذات الشاشة الكبيرة

مع تحديث أندرويد 12، تخطط جوجل لإضافة شريط مهام مجدد للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة فقط، حيث سيظهر شريط المهام هذا في الجزء السفلى من الشاشة ويعرض التطبيقات الأكثر استخدامًا بالإضافة إلى التطبيقات التي تم فتحها مؤخرًا، ووفقًا لمطورى XDA، "يتمتع أندرويد بواجهة وضع سطح مكتب مخفية لعدد قليل من الإصدارات الآن، لذلك قد يكون هذا أخيرًا الخطوة الأولى نحو جعل وضع سطح المكتب أكثر فائدة."

التشغيل الآلي القائم على الوجه

إضافة رائعة أخرى ستكون هي ميزة التشغيل الآلى القائم على الوجه، حيث يقال إن جوجل تعمل على نظام التشغيل التلقائي المستند إلى الوجه والذي سيستخدم الكاميرا الأمامية للجهاز لاكتشاف متى ينظر المستخدم إلى الشاشة لمنع واجهة المستخدم من الدوران، ويقال إن السلسلة الخاصة بهذه الميزة تقول إنها ستساعد المستخدمين على قراءة المحتوى بشكل أفضل أثناء الاستلقاء.

مقاطع فيديو عالية الجودة تشغل مساحة تخزين أقل

تقوم جوجل بإضافة ترميز وسائط متوافق لدعم الفيديوهات بصيغة HEVC، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للتطبيق الذى لا يدعم HEVC أن يجعل النظام الأساسى يقوم تلقائيًا بتحويل ترميز الملف إلى AVC، ويمكنك أن تتوقع أن تقوم التطبيقات بتصوير مقاطع فيديو أفضل وتشغل مساحة تخزين أقل.

دعم تنسيق AVIF الذى يوفر جودة صورة أفضل من تنسيق JPEG

للحصول على جودة صورة أعلى مع ضغط أكثر كفاءة، سيدعم أندرويد 12 تنسيق ملف صورة AV1 (AVIF)، وتدعى جوجل أن هذا سيؤدى إلى تحسين جودة الصورة بشكل كبير لنفس حجم الملف عند مقارنتها بتنسيقات الصور القديمة مثل JPEG.

تحسين تجربة الموسيقى والألعاب من خلال التأثير الصوتى المقترن باللمس

فى أندرويد 12، يمكن للتطبيقات توفير ردود فعل لمسية مقترنة بالصوت من خلال هزاز الهاتف، وهذا سوف يترجم إلى تجربة لعب أفضل، وقالت جوجل: "على سبيل المثال، يمكن لتطبيق مكالمات الفيديو استخدام نغمات رنين مخصصة لتحديد المتصل من خلال ردود الفعل اللمسية، أو يمكنك محاكاة التضاريس الوعرة فى لعبة سباق".

المزيد من دعم الإيماءات سهلة الاستخدام

في أندرويد 12، ستوفر جوجل تنقلًا أفضل بالإيماءات عند مشاهدة مقطع فيديو أو قراءة كتاب أو لعب لعبة، حيث قالت جوجل "ما زلنا نحمى التطبيقات من الإيماءات العرضية عندما تكون في تجارب ملء الشاشة المتعلقة بالألعاب، ولكن في جميع التجارب الأخرى التي تعمل بملء الشاشة أو التجارب الغامرة التي تستهدف النظام الأساسي الجديد، فإننا نقوم بإعادة تغيير الإعداد الافتراضي للسماح للمستخدمين بالتنقل في هواتفهم بتمريرة واحدة ".

ستظهر الإشعارات بشكل أفضل وستفتح التطبيقات بشكل أسرع

تعمل جوجل على تحديث تصميمات الإشعارات لجعلها تبدو جيدة من خلال المحتوى المخصص والرموز، أيضًا، سيتم فتح الإخطارات بشكل أسرع، وقالت: "عندما ينقر المستخدمون على إشعار، فإنهم يتوقعون الانتقال فورًا إلى التطبيق - وكلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل".

المزيد من التحديثات من خلال جوجل Play

تركز جوجل كثيرًا على Project Mainline الذى يتعامل مع تحديثات نظام جوجل Play لمنح التطبيقات بيئة أكثر اتساقًا وأمانًا عبر الأجهزة، وباستخدام هذا، يمكن لـ جوجل معالجة مشكلات البرامج الرئيسية من خلال تقديم تحديثات صغيرة من خلال جوجل Play بدلاً من تقديم تحديث كامل للنظام.

مزيدًا من الأمان ومنع البرامج الضارة من تتبعك

أضافت جوجل عناصر تحكم جديدة فى المعرفات التى يمكن استخدامها للتتبع، وإعدادات افتراضية أكثر أمانًا لمكونات التطبيق، والمزيد، وستضيف جوجل المزيد من ميزات الخصوصية والأمان فى إصدارات المعاينة اللاحقة من أندرويد 12.

تحسين أندرويد 12 بشكل أفضل على الهواتف وأجهزة التلفزيون القابلة للطي

تضمن جوجل أن أندرويد 12 سيعمل بشكل أفضل على أجهزة التلفزيون والهواتف القابلة للطى والأجهزة اللوحية بميزات جديدة وتنقل أفضل.