الصندوق الروسي للاستثمارات وشركة مبادلة الإماراتية يستثمران في تليغرام

أعلن المتحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يوم الثلاثاء، أن الصندوق يشارك في استثمارات في شركة تليغرام بالمشاركة مع شركة مبادلة إنفيستمنت الإماراتية.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "الصندوق شارك في استثمارات في تليغرام مع شركة مبادلة الإماراتية".

في وقت سابق، قال مصدر في السوق المالية لـ "سبوتنيك" إن شركة تليغرام طرحت سندات قابلة للتحويل لمدة خمس سنوات بقيمة 1 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، بعائد 7% سنويًا.

سيتمكن حاملو السندات بعد ذلك من تحويلها إلى أسهم في الشركة في حالة الاكتتاب العام في تليغرام بخصم 10% من سعر الطرح.

تليغرام هو برنامج مراسلة يسمح لك بتبادل الرسائل وملفات الوسائط بتنسيقات عديدة. تم إنشاء المشروع في عام 2013 بواسطة بافل دوروف، مؤسس شبكة فكونتاكت الاجتماعية.