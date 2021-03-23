نشرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلية 2021 الأولية مساء اليوم الثلاثاء 23-3-2021.

وبينت النتائج الاولية للانتخابات الاسرائيلية فوزًا لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو حيث حصل على 31 مقعدًا، بينما حصل منافسه السابق حزب ازرق ابيض برئاسة بيني غانتس على 7 مقاعد فقط.

ووفقًا لقناة 13 الإسرائيلية فإن النتائج جاءت على النحو التالي:

الليكود بقيادة نتنياهو 31

هناك مستقبل بزعامة لابيد 18

شاس 9

القائمة المشتركة 8

اليمين بزعامة بينيت 7

أزرق وأبيض بزعامة غانتس شكل مفاجأة بـ 7

العمل 7

الصهيونية الدينية شكل مفاجأة بـ 7

يسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان 7

يهدوت هتوراة 7

جدعون ساعر أمل جديد أيضًا مفاجأة باتجاه السقوط بـ 6

ميرتس 6

هذه النتائج تدلل على أن كتلة اليمين بزعامة نتنياهو في حال وافق بينيت على المشاركة ستصل لـ 61 مقعدًا مما يؤهلها لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة.

وبينت النتائج ايضًا أن كتلة نتنياهو الحالية حصلت على 54 مقعدًا بينما الكتلة المضادة لنتنياهو حصلت على 59 مقعدًا أما بينيت لوحده حصل على 7 مقاعد.