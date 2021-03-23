الليرة التركية تواصل انهيارها امام الدولار الامريكي الثلاثاء 23 مارس

واصلت الليرة التركية انهيارها الكارثي أمام الدولار اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، لتضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل من أزمات متلاحقة، وأخرها قرار إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال الذي يُنسب إلى سياساته الفضل في تعافي العملة التركية من انخفاضات تاريخية.

وجاء تراجع الليرة التركية مقابل الدولار بعد صدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي ولم يفسّر السبب الذي دفع أردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان أغبال. وبحسب مصادر إعلامية تركية إن قرار الرئيس التركي بإقالة المحافظ بعد 3 أشهر فقط من تعيينه كان بمثابة "صدمة للمستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن أمام مسجد آيا صوفيا، البروفيسور محمد بوينوكالين، دعا إلى إلغاء أو خفض أسعار الفائدة في البنوك، في ظل هبوط سعر صرف الليرة التركية في الأسواق.

و جاءت اسعار العملات الاجنبية في تركيا بحسب تداولات سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية: