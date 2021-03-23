الليرة التركية تواصل انهيارها امام الدولار الامريكي الثلاثاء 23 مارس

واصلت الليرة التركية انهيارها الكارثي أمام الدولار اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، لتضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل من أزمات متلاحقة، وأخرها قرار إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال الذي يُنسب إلى سياساته الفضل في تعافي العملة التركية من انخفاضات تاريخية.
وجاء تراجع الليرة التركية مقابل الدولار بعد صدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي ولم يفسّر السبب الذي دفع أردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان أغبال. وبحسب مصادر إعلامية تركية إن قرار الرئيس التركي بإقالة المحافظ بعد 3 أشهر فقط من تعيينه كان بمثابة "صدمة للمستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن أمام مسجد آيا صوفيا، البروفيسور محمد بوينوكالين، دعا إلى إلغاء أو خفض أسعار الفائدة في البنوك، في ظل هبوط سعر صرف الليرة التركية في الأسواق.
و جاءت اسعار العملات الاجنبية في تركيا بحسب تداولات سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية:
|
السعر بالليرة التركية
|
سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا مقابل الليرة التركية
|
7.85
|
سعر الدولار مقابل الليرة التركية
|
9.375
|
سعر اليورو مقابل الليرة التركية
|
2.126
|
سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية
|
0.93
|
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة التركية
|
0.189
|
سعر الجنية المصري مقابل الليرة التركية
|
2.39
|
سعر الدينار الليبي مقابل الليرة التركية
|
4.826
|
سعر الدينار الأردني مقابل الليرة التركية
|
11.225
|
سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة التركية
|
4.307
|
سعر الجنية الإسترليني مقابل الليرة التركية
|
0.939
|
سعر الريال القطري مقابل الليرة التركية
|
8.841
|
سعر الريال العماني مقابل الليرة التركية
|
9.092
|
سعر الدينار البحريني مقابل الليرة التركية
|
2.575
|
سعر الدولار الكندي مقابل الليرة التركية
|
0.375
|
سعر كرون سويدي مقابل الليرة التركية
|
0.407
|
سعر كرون نرويجي مقابل الليرة التركية
|
0.492