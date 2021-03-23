الليرة التركية تواصل انهيارها امام الدولار الامريكي الثلاثاء 23 مارس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:21 م
23 مارس 2021
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.jpg
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واصلت الليرة التركية انهيارها الكارثي أمام الدولار اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، لتضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل من أزمات متلاحقة، وأخرها قرار إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال الذي يُنسب إلى سياساته الفضل في تعافي العملة التركية من انخفاضات تاريخية.

وجاء تراجع الليرة التركية مقابل الدولار بعد صدر المرسوم الرئاسي في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي ولم يفسّر السبب الذي دفع أردوغان لتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب مكان أغبال. وبحسب مصادر إعلامية تركية إن قرار الرئيس التركي بإقالة المحافظ بعد 3 أشهر فقط من تعيينه كان بمثابة "صدمة للمستثمرين.

وتجدر الإشارة إلى أن أمام مسجد آيا صوفيا، البروفيسور محمد بوينوكالين، دعا إلى إلغاء أو خفض أسعار الفائدة في البنوك، في ظل هبوط سعر صرف الليرة التركية في الأسواق.

و جاءت اسعار العملات الاجنبية في تركيا بحسب تداولات سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية:

السعر بالليرة التركية

سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا مقابل الليرة التركية

7.85

سعر الدولار مقابل الليرة التركية

9.375

سعر اليورو مقابل الليرة التركية

2.126

سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية

0.93

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة التركية

0.189

سعر الجنية المصري مقابل الليرة التركية

2.39

سعر الدينار الليبي مقابل الليرة التركية

4.826

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة التركية

11.225

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة التركية

4.307

سعر الجنية الإسترليني مقابل الليرة التركية

0.939

سعر الريال القطري مقابل الليرة التركية

8.841

سعر الريال العماني مقابل الليرة التركية

9.092

سعر الدينار البحريني مقابل الليرة التركية

2.575

سعر الدولار الكندي مقابل الليرة التركية

0.375

سعر كرون سويدي مقابل الليرة التركية

0.407

سعر كرون نرويجي مقابل الليرة التركية

0.492

  

 

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