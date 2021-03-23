بايدن يدعو لحظر الاسلحة الهجومية بين المواطنين

دعا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اليوم الثلاثاء 23-3-2021 إلى فرض حظر على الأسلحة الهجومية وتشديد إجراءات السيطرة على الأسلحة بين المواطنين.

وجاء ذلك عقب مقتل 10 أشخاص في كولورادو الأمريكية قبل أيام وذلك باستخدام اطلاق النار حيث قال بايدن: "لا يجب أن ننتظر دقيقة أخرى، ناهيك عن ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها أن تنقذ الأرواح في المستقبل".

وأكد أنه "يمكننا حظر الأسلحة الهجومية كما يتعين علينا إغلاق الثغرات في نظام التحقق من خلفيات الأفراد"، مشددا على أن "هذه ليست ولا ينبغي أن تكون قضية حزبية.. إنها قضية أمريكية ستنقذ أرواح الأمريكيين. يجب أن نتحرك".

وكشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، معلنة أنه مواطن يدعى أحمد العلوي العيسى، مبينة أن العيسى البالغ 21 عاما من عمره مقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته في أراضي الولايات المتحدة.