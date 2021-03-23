ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

نقدم لكم متابعينا الكرام تردد قناة لنا السوريةLANA TV الجديد 2021، عد إعلان مئات المحطات الفضائية عن تغيير تردداتها مع مطلع العام الحالي، وتميزت قناة لنا السورية في الآونة الأخيرة بدورة برامجية مميزة، كما انها تميزت بطاقم اعلاميٍ مميز، فجعلها محط بحث لمحبي الشاشة الصغيرة وترفق لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة لنا السورية.

وتصدر اسم القناة محركات البحث العالمية بعد تزايد البحث عنها لتصبح الكلمات التالية على راس كلمات البحث في هذه المحركات: تردد قناة لنا LANA TV الفضائية الجديد 2021 على النايل سات، تردد قناة لنا LANA TV الجديد، تردد قناة لنا LANA TV الفضائية الجديد 2021 على عرب سات.

وتردد قناة لنا السورية تصدر سجلات البحث نتيجة الطلب الكبير من المتابعين، على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

قناة لنا السورية LANA TV 2021

ونظرا لان قناة لنا السورية lana tv 2021 تستخدم تقنيات جديدة فإنها استطاعت عبر ترددها الجديد أن تحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، كما انها تقدم العديد من المسلسلات السورية الرائعة على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش،

وتمتلك قناة لنا السورية lana tv 2021 جمهوراً من كل مكان في العالم سواء على مستوى الكبار أو الصغار، من محبي المسلسلات القديمة والمسلسلات الحديثة.

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021 الجديد

وتبث قناة لنا السورية برامجها بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ 24 ساعة عبر ترددها على نايل سات، وتعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها: ( وبرامج حكايتي، وبرنامج من البابوج للطربوش، برامج قناة لنا السورية ، وبرنامج الرأي العام، وبرنامج لازم نحكي، وبرنامج ما ورد).

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021 الجديد

ويستطيع جميع متابعي قناة لنا السورية مشاهدة كافة برامج ومسلسلات هذه القناة، بدون حدوث تشفير للبث أثناء المتابعة، وتتميز قناة لنا السورية بأنها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة، ومن خلال هذا الجدول نعرض تردد قناة لنا الجديد.

برامج قناة لنا السورية LANA TV

تعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

برامج قناة لنا السورية

برامج حكايتي

برنامج ما ورد

برنامج من البابوج للطربوش

برنامج الرأي العام

برنامج لازم نحكي

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب

قناة لنا بلس lana plus نايل سات 12226 27500 H

تردد لنا السورية lana tv نايل سات 12360 27500 V

تردد lana tv hd نايل سات 11373 27500 H

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب

تردد قناة لنا بلس lana plus نايل سات 12226 27500 أفقي H

تردد قناة لنا السورية lana tv نايل سات 12360 27500 رأسي V

تردد قناة lana tv hd نايل سات 11373 27500 أفقي H





وتعرض قناة لنا السورية على شاشتها العديد من الفقرات الفنية والترفيهية يالاضافة الى النشرات الأخبارية والفقرات الدينية، ما جعلها محط متابعة الكثير من الناس والمتابعين من مختلف الدول العربية.