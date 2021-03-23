لحظة هروب نتنياهو من بئر السبع عقب سقوط صاروخ من غزة

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهروب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء عقب سماع صوت صفارات الانذار التي تم تفعيلها بعد اطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مدينة "بئر السبع" المحتلة.

وظهر نتنياهو في الفيديو محاط بعدد كبير من حراس الأمن يقودونه إلى مكان آمن بعدما دوت صافرات الانذار قرب المكان الذي كان يتناول فيه نتنياهو الطعام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانًا جاء فيه، أن صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة قرب مدينة بئر السبع أدى لتفعيل صافرات الانذار في المدينة دون أن يبلغ عن ووقع اصابات أو أضرار.

وقوع الصاروخ تزامنًا مع وجود نتنياهو في مطعم بمدينة بئر السبع اثناء التصويت في انتخابات الكنيست الرابعة ذكر الاسرائيليين بحادثة عام 2019 عندما أطلقت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأوامر من قائد أركان المقاومة آنذاك بهاء أبو العطا "أبو سليم" صاروخ اثناء القاء نتنياهو خطابا للترويج لبرنامجه الانتخابي في أسدود.

الاعلامية الإسرائيلية جيلي كوهين قالت: "إن اطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه بئر السبع جاء بعد أن زار نتنياهو المدينة وكان يبث لايف، يذكرني الأمر بحادثة أسدود عام 2019" عندما هرب نتنياهو من المنصة بعد اطلاق سرايا القدس بأوامر من الشهيد القائد بهاء أبو العطا صاروخ محلي الصنع.