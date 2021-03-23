معاريف: غانتس يجري مشاورات أمنية بعد سقوط صاروخ بمستوطنات غلاف غزة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس يجري في هذه الاثناء مشاورات امنية، بعد سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف غزة.

من جهة اخرى افادت القناة 12 العبرية بأن بيني غانتس قرر وقف نشاطه الانتخابي وترك الأمر لمساعديه بهدف إجراء مشاورات أمنية في قاعدة كيرياه بعد إطلاق الصاروخ من غزة.

و كان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم مساء اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في مستوطنات "غلاف غزة" دون أي اصابات أو أضرار.

و بحسب وسائل الاعلام "الاسرائيلية"، فإن حراس الأمن أخرجوا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إحدى القاعات في مدينة بئر السبع مساء اليوم الثلاثاء بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة في المستوطنة.