احدث تردد لقناة الشرق Elsharq الجديد 2020

تردد قناة الشرق Elsharq 2020، الحديث على الأقمار الصناعية التالية نايل سات وسهيل سات وهوت بيرد، فيما ازدادت عملية البحث عن تردد قناة الشرق في هذه الفترة الحالية على شبكات الانترنت، نظرًا لمحتوى القناة المميز والرائع التي تقدمه لجمهورها والبرامج المميزة، لذلك يحرص "موقع وكالة فلسطين اليوم" على ان يقدم لكم في هذا المقال تحديث لتردد قناة الشرق 2020، كما يقدم البرامج التي تعرضها القناة عبر شاشتها.

معلومات عن قناة الشرق الاخبارية

قناة الشرق هي قناة مصرية عربية، تقوم ببث برامجها الإخبارية والسياسية، وأيضاً المسلسلات من خارج مصر.

هي إحدى القنوات المعارضة للنظام في مصر، ويمتلكها مؤسس حزب الغد الدكتور أيمن نور.

بدأ أول بث للقناة عام 2014، ثم تعرض بث القناة للتشويش والانقطاع ولكنها لم تتوقف، بل عادت القناة مرة أخرى لبث برامجها على تردد جديد.

فإذا كنت من متابعي أهم الأخبار السياسية العالمية والدولية، فأنت على موعد لضبط التردد الجديد للقناة. من أجل الاستمتاع بأهم وأقوى البرامج السياسية، والحوارات والمناقشات الساخنة. بجانب استمتاع باقي الأسرة بعدد من المسلسلات التركية المدبلجة إلى العربية.

تردد قناة الشرق الجديد نايل سات

تمتلك قناة الشرق العديد من وسائل التواصل مع الجمهور المصري والعربي. ولا تقتصر على هذه القناة الفضائية فقط، بل تمتلك محطة راديو، وموقع رسمي لها وعدد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتويتر.

كما يمكنك ضبط التردد الخاص بقناة الشرق الفضائية للاستمتاع بمشاهدة صورة طبيعية HD بدون تقطع أو تشويش بجودة عالية وصوت واضح ومميز.

اضبط ترددك الآن على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12687.

الاستقطاب: h.

معامل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

كما يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي سهيل سات، وهوت بيرد عبر التردد التالي 10730.

أهم البرامج والمسلسلات على قناة الشرق

تعرض قناة الشرق الإخبارية عدد من البرامج السياسية والإخبارية، والتي لها صدى واسع ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي. ولاسيما تناقش قضايا دولية وعالمية، وتعمل على تحليل هذه الأخبار بواسطة محللين سياسيين واقتصاديين. بالإضافة إلى عدد من المسلسلات والبرامج الاسرية المفيدة للأسرة بالكامل.

ومن أهم البرامج والمسلسلات التي يمكنك مشاهدتها عبر القناة ومتابعتها ما يلي:

أولاً: البرامج الإخبارية والحوارية

يعتبر برنامج” مع معتز ” من أهم البرامج السياسية في القناة، والذي يقدمه الإعلامي معتز مطر.

صباح الشرق.

كذلك برنامج “الطريق من هنا”، والذي يقدمه الإعلامي محمد القدوسي. الشارع المصري.

برنامج “لوجه الله” تقدمه الإعلامية سارة عبد القوي.

ثانياً: المسلسلات العربية والتركية

المسلسل المصري الزئبق بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

مسلسل ” كفر دلهاب“

المسلسل التركي “قيامة أرطغرل”.

” قيامة عثمان” الجزء الخامس.