داخلية غزة تعلن عن سلسلة من الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء 23-3-2021 عن سلسلة من الاجراءات الوقائية لمواجهة تطورات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في القطاع.

وأوضحت الداخلية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "أنها قررت فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 مارس 2021.

كما قررت الداخلية، منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه، اضافة إلى اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدد الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وفيما يتعلق بالتجمعات قررت الداخلية منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، وتكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأكد بيان الداخلية، على العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.

وأهابت داخلية غزة بالمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.