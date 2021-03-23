الشيخ عدنان يعزي برحيل المناضل محمود حجازي

فلسطين اليوم - غزة

قال الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "نعزي أنفسنا وأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني برحيل العم المناضل محمود بكر حجازي".

وأوضح الشيخ عدنان بأنه كانت حرية العم المناضل محمود بكر حجازي علامة فارقة بنضال شعبنا الفلسطيني المجاهد.

وتقدم بالتعزية من الإخوة في حركة فتح وذوي العم المناضل والأهل في القدس بهذا الفقد والرحيل لقامة وطنية رفيعة.

كما سأل الشيخ عدنان الله تعالى أن يرزقه مرتبة الشهداء وصحبتهم وحسن أولئك رفيقا.

ولفت قائلاً: "نسأله تعالى أن نكون الأوفياء لنضالات العم المرحوم محمود بكر حجازي وعذاباته وأسرانا ومحررينا في سجون الاحتلال الصهيوني".