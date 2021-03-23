ابو بكر: صرف رواتب الأسرى في الضفة عبر بنوك البريد

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر اليوم الثلاثاء :"إن صرف رواتب الأسرى بالضفة ستبدأ الشهر المقبل من خلال بنوك البريد، وتم ذلك باتفاق مشترك بين وزارة المالية والاتصالات والحكومة وشؤون الأسرى والمحررين لحل إشكالية البنوك".

وأوضح أبو بكر قائلاً: "عملية الصرف هذا الشهر ستتم من خلال كشوف الأسماء الخاصة بالأسرى على ان يتم تجهيز 25 صراف آلي ببطاقات خاصة للأسرى والمحررين من أجل استلام رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي".

وأشار ابو بكر أن الحكومة تبحث عن آلية خاصة لصرف الرواتب لأسرى غزة خلال الفترة المقبلة.

ويشار انه كانت الحكومة الفلسطينية حاولت في وقتٍ سابق تأسيس بنك حكومي خاص بها ليتولى صرف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى في ظل رفض البنوك المحلية والوافدة تولي عملية الصرف بسبب قرار الاحتلال منعها من القيام بذلك