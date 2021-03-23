الرفيدي تعلن استقالتها من مؤسسة ياسر عرفات

قدمت المدير التنفيذي لمؤسسة ياسر عرفات تامي رفيدي اليوم الثلاثاء، استقالتها إلى د. أحمد صبح المدير العام للمؤسسة.

وأوضحت الرفيدي ان قرارها جاء رفضًا للمرسوم غير القانوني الصادر من الرئيس محمود عباس حول فصل د. ناصر القدوة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعيين المستشار القانوني للرئيس أ. علي مهنا بدلًا عنه وفصله من عضوية مجلس أمنائها.

واكدت قائلة: "إن سبب الاستقالة أيضًا عدم قانونية القرار، وهناك موضوع أخلاقي لا استطيع تجاوزه في موضوع تنحية أي مواطن فلسطيني من منصبه بسبب الاختلاف بالرأي".

واضافت الرفيدي: "لا استطيع تصور ما آلت اليه الأمور في فلسطين في السنوات الخمس عشر الأخيرة من تفرد بالرأي، وعدم احترام الرأي الآخر والتهديد في قوت الناس والهيمنة على القضاء وسيادة القانون وتدمير المؤسسات والجمعيات".

وأشارت رفيدي بقولها: "أن المرحلة سوداء ولكن حتى يشفع لنا التاريخ يجب ان نقف للحق والعدالة وبالنهاية نحن نعلم بأن الحرية لها ثمن، ولا أقبل على نفسي أن اكون شريكة بما لا استطيع الانسجام معه بصمتي ووقوفي على الحياد".