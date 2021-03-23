تحذيرات من أجواء مغبرة غداً في مدينة جدة

يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذه المقالة، حالة الجو في السعودية وجدة، حيث يبحث عنه الكثير من الناس على محركات البحث، لترتيب جدولهم اليومي حسب حالة الجو وان كان هناك امطار ام لا، لذا تتناول هذه المقالة حالة الجو في مدينة جدة غدا.

حالة الجو في جدة

من المُتوقع أن تتأثر مدينة جدة والمناطق المُحيطة لها غداً الأربعاء، بمشيئة الله، بأجواء مغبرة على غير العادة، وذلك نظراً لهبوب رياح جنوبية نشطة مع هبات قوية أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

ويُتوقع أن تتأثر مدينة جدة والمناطق المُحيطة بها غداً الأربعاء بامتداد لمنخفض السودان، ويقتصر تأثيره على شكل رياح نشطة مع هبات قوية أحياناً قادمة من الجنوب، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وسيطرة أجواء مغبرة على غير العادة، كما يتوقع أن تعمل هذه الرياح على اضطراب مياه البحر بشكل لافت، ما قد يؤثر سلباً في حركة الملاحة البحرية.

أما عن فرص الأمطار، فوفق موقع "طقس العرب" لا تزال معدومة على المديين القريب والمتوسط، بحسب آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في الموقع المتخصص.

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