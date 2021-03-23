المالكي: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الثلاثاء، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته اليوم الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وأوضح المالكي أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، لافتاً ان التصويت جاء كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دولة، و6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) والغياب المفاجئ للبحرين عن التصويت.

كما وجه الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار وانسجامها مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين و مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه المالكي على ان محاولات حماية مجرمي الحرب "الاسرائيليين" هو اخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب، مؤكداً ان جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.