لجنة انتخابات الاحتلال: نسبة التصويت في انتخابات "الكنيست" الـ 24 بلغت 25.4%

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن نسبة التصويت في انتخابات الكنيست، بلغت 25.4%، وهي نسبة أقل من 2.2٪ مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

وقالت اللجنة: "انه حتى الساعة 12:00 ظهراً، صوّت 25.4% من أصحاب حق الاقتراع".

من جهتها قالت الرئيس التنفيذي للجنة الانتخابات التابعة للاحتلال أورلي أداس: "آمل بشدة ألا يكون هذا هو الاتجاه العام وأن تزيد نسبة التصويت في الساعات المقبلة".

ويشار انه بدأ مئات الآلاف من الناخبين "الإسرائيليين"، اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ 24، وهي الرابعة خلال أقل من عامين دون أن تستبعد أوساط الاحتلال الإسرائيلي إجراء انتخابات خامسة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.