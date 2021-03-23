الصحة: لقاح "استرازينيكا" تم اعطائه بعد ثبوت نجاعته

قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة ياسر بوزية اليوم الثلاثاء، :"إنه جرى أمس الاثنين إعطاء لقاح "أسترازينيكا" للمواطنين، وذلك بعد أن أظهرت الدراسات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومؤسسة الدواء الأوروبية بأنه فعال وآمن".

وأضاف بوزية :" بدأنا باستخدام الطعم بعد تلك التوصيات، مشيراً أن تلك المؤسستين اجتمعتا الأسبوع الفائت على مدار أربعة أيام، لتؤكدا نجاعة هذا الطعم وأن عدد المطعمين بلقاح كورونا وصل تسعة عشر ألفا، بينهم ستة ألاف وثمانمائة في الضفة، واثنا عشر ألفا ومئتان في قطاع غزة".

كما اكد إن منظمة الصحة أكدت أنه تم استخدام ما يزيد عن 270 مليون جرعة من "استرازينيكا"، منها 20 مليون جرعة في الاتحاد الأوروبي لوحده، وهو ما يؤكد أن اللقاح فعال ويمكن استعماله.

أوضح بوزية إنه تم التعاقد مع العديد من الشركات إضافة لمؤسسة كوفاكس بخصوص الطعومات التي ستأتي خلال الأيام القادمة، ووعدنا بأنه ستصل كميات نهاية الشهر الجاري، والشهر المقبل، مشددًا على أن موضوع عدد الجرعات التي ستصل قابلة للتغير نتيجة مدى امكانية الشركات على التوريد ومدى توفرها في السوق العالمية".

وكان اعلن بوزية صباح اليوم، أن مئة ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من جمهورية الصين ستصل خلال الأسبوع القادم، وجاء ذلك بعد ان أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية الأحد الفائت، انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس "كورونا".

جدير ذكره ان وزارة الصحة قد تسلمت الأربعاء الماضي 38 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا"، فيما جرى تخزين اللقاح الأخير لحين صدور إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.