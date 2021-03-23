"نتنياهو": آمل أن تكون جولة الاقتراع هذه الأخيرة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: "انه يأمل أن تكون جولة الاقتراع هذه "الأخيرة".

جاء ذلك عقب ادلائه بصوته في الانتخابات التشريعية "بالكنيست الاسرائيلي" وهي الرابعة خلال أقل من عامين.

وأضاف نتنياهو: "آمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة وتضع حدًا للمأزق السياسي".

ويشار ان نتنياهو يطمح في ان يبقى في منصبه، حيث انه موجود فيه منذ العام 2009 من دون انقطاع بالرغم من فشله في تشكيل حكومة اغلبية مستقرة ومواجهته ثلاث تهم تتعلق بالفساد، فضلا عن فشله بمواجهة التحديات الامنية التي يواجهها الكيان على حدوده.

وجدير ذكره انه فتحت اليوم الثلاثاء، مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات التشريعية للاحتلال الاسرائيلي، ويحق لنحو 6,5 ملايين "مستوطن صهيوني" التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في محاولة لإنهاء حالة التشرذم السياسي ووضع حد لأطول فترة جمود، وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق شديد التقارب على نحو يصعب معه التكهن بالفائز.

كما يشار انه لم يحدث قط أن نال أي حزب لدى الاحتلال بأغلبية برلمانية بمفرده في أي انتخابات "إسرائيلية"، وربما تكون نتائج ليلة الانتخابات مجرد نقطة بداية تحدد في النهاية من الفائز خلال محادثات ائتلاف تجري في الغرف المغلقة..