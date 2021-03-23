ابو موسى: الاقتصاد بدأت بتنفيذ خطتها الرمضانية لاستقبال شهر رمضان المبارك

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى اليوم الثلاثاء: "إن وزارة الاقتصاد الوطني بدأت تنفيذ خطتها "الرمضانية" استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك بهدف ضمان وسلامة ما يتم عرضه في الأسواق والمحلات التجارية من بضائع وسلع ضمن مواصفات فلسطينية ومعايير جيدة".

وأكد ابو موسى بانه بدأ التجار في قطاع غزة بإدخال السلع الرمضانية عبر المعابر ووضعها في مخازنهم بالإضافة إلى ما يتم انتاجه محلياً استعداداً لاستقبال الشهر الكريم.

واوضح ان هناك تنفيذ لجولات تفتيشية ضمن الخطة الرمضانية على مخازن التجار وسحب عينات من كافة البضائع المستوردة والمصنعة محلياً في قطاع غزة لمطابقتها للمواصفات الفلسطينية والتأكد من سلامتها وطرحها في الأسواق.

كما اشار ابو موسى انه سيتم تكثيف أعمال الرقابة على منتجات الألبان والأجبان والمعلبات والمثلجات بمختلفها، والفواكه المجففة مثل التمور للتأكد من صلاحيتها وجودتها.

ولفت إلى انه خلال أيام شهر مضان سيتم متابعة جميع المحال التجارية والأسواق من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً بشكل يومي ودوري من قبل مباحث التموين.

كما نوه ابو موسى إلى أن ارتفاع سعر زيت الطهي نتيجة الغلاء العالمي بسبب جائحة كورونا، والوزارة تتابع مع التجار الذين يجلبون السلع إلى القطاع للاطلاع على فواتير البضاعة لمنع أي تلاعب بالأسعار.