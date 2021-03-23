ذوي الاسرى ينظمون وقفة اسناداً للأسرى في طولكرم

نظم عدد من ذوي الأسرى اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم واسناد للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المعتصمون خلال الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية الرسمية والشعبية مع الأسرى.

كما شددوا على ضرورة وضع قضية الأسرى على سلم الأولويات في كافة المحافل الدولية والمحلية، لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية للتحرك تجاه دعم قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم، والضغط نحو الإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرات والمرضى.

بدوره دعا شقيق الأسير سامي صبح المحكوم 30 عاما قضى منها 19 عاما، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى الذين تتمادى إدارة السجون في ممارساتها التعسفية بحقهم.

ومن جانبه قال والد الأسير رامي فودة: "إن الأسرى الآن بأمس الحاجة للدعم والمساندة من الجميع في ظل ما يتعرضون له وبشكل يومي لإجراءات تعسفية من قبل الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى".

جدير ذكره ان الاسرى في هذا الوقت يتعرضون لهجمة شرسة على يد قوات الاحتلال من عزل وتنقلات وإهمال طبي، ومنع الزيارات، في ظل ظروف جائحة كورونا التي تزيد من تعقيد الحالة الصحية للاسرى.