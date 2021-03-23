الصحة: 20 حالة وفاة و2259 إصابة بـكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 حالة وفاة و2259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2196 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، انه تم تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة الغربية وجاءت كالتالي: "الخليل 4، قلقيلية 2، جنين 2، نابلس 3، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 1"، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة".

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 169، الخليل 394، جنين 257، قلقيلية 76، نابلس 287، بيت لحم 114، سلفيت 44، طوباس 31، رام الله والبيرة 197، ضواحي القدس 36، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 450، مدينة القدس 191.

وأشارت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 106، الخليل 504، جنين 115، قلقيلية 84، نابلس 316، بيت لحم 121، سلفيت 50، طوباس 37، رام الله والبيرة 181، ضواحي القدس 49، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 106، مدينة القدس 486.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8 ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ونوهت الكيلة إلى وجود 205 من المرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.