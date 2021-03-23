الشريف: ارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية بغزة دفعنا لتدخلات لخدمة الأراضي الزراعية

أكدت منسقة جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية نهى الشريف، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يسجل ارتفاعًا بنسبة ملوحة المياه الجوفية فضلاً عن استنزافها، الذي أثرا سلبًا على القطاع الزراعي، ما دفعنا إلى سلسلة من التدخلات حرصًا على الحد من أزمة المياه لخدمة المزارعين.

وبيّنت الشريف، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه نتيجة لزيادة نسبة الملوحة بالمياه الجوفية التي تختلف حسب المناطق، واستخدام الآبار غير المرخصة، وإهدار مياه الأمطار، قمنا بإنشاء نحو 270 بركة زراعية وعشرات الخزانات في مناطق القطاع، لمساعدة المزارعين.

وذكرت المنسقة، أن الجمعية زودت "حاووز" في مدينة رفح تحديدًا بمنطقة الشوكة بالمياه، باعتبارها الأكثر حظًا بسنبة الملوحة، مشيرةً إلى أنه يضخ المياه لمئات الأراضي الزراعية على مدار الساعة بعدما تم تزويده بالطاقة عبر اللوحات الشمسية.

وأصدرت الجمعية الإغاثية، تقريرًا، الأحد، قالت عبره، إنها أنشأت 270 بركة زراعية تعمل على تجميع مياه الأمطار من فوق أسطح الدفيئات الزراعية، كما أنشأت خزان مياه أرضيًا وآخر علويًا بارتفاع 20 مترًا عن سطح الأرض يخدم 500 دونم زراعي في مراحله الأولى.

وأضافت أنها نفذت مشروع "تعزيز مقاومة الجفاف وقطاع غزة" بوسائل مبتكرة، وآخر لـ"إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة" للري الزراعي في المناطق الجنوبية، وفق المعايير والمواصفات الفلسطينية، لافتةً أن تلك المشاريع نفذت بتمويل من مؤسسات دولية.

وفيما يتعلق بتطوير المساهمات والخطط المستقبلية، قالت الشريف: إن "الجمعية لديها رؤية بشأن تطوير مشاريعها بشكل يخدم المزارعين باستمرار، وإنها تعطي توفير المياه حق الأولية".

ولا يخلو أي عمل من تحديات، إذ ذكرت المنسقة، أنه يوجد معوقات عدة أمام تنفيذ المشاريع الاغاثية، أبرزها: عدم توفر أراضي لتخصيص برك المياه، ووجود مئات الآبار غير المرخصة، وزيادة نسبة الملوحة، إضافة إلى شح التقنيات الحديثة، جراء منع الاحتلال دخولها للقطاع.

وشدّدت على ضرورة وضع جميع الجهات المعنية حلول استراتيجية تضمن تزويد الأراضي الزراعية بالمياه، وليست حلول آنية.

ودعت الشريف، جميع المؤسسات العاملة ذات الصلة بالمياه، بتسليط الضوء على أزمة المياه في القطاع، مع ضرورة تظافر الجهود والعمل بجد للحد من الأزمة السائدة.

وأنشأت الجمعية الزراعية، 52 وحدة لتجميع مياه الامطار فوق أسطح المنازل، وذلك لإعادة استخدامها منزليًا في محافظتي رفح وخانيونس.

وكان رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي، قد أكد خلال مؤتمر صحفي، أن ملوحة المياه الجوفية في غزة ارتفعت بشكل ملحوظ، ووصلت إلى أكثر من 95% من آبار البلديات؛ متجاوزةً المعايير الدولية الخاصة بجودة المياه.