الصحة العالمية : انعدام توزيع لقاح "كورونا" أصبح فاضحاً

أكدت منظمة الصحة العالمية، امس الاثنين 22/3/2021، أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحاً.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحاً.

واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد. مشيراً إلى أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه.

وأضاف تيدروس ان "الهوة بين عدد اللقاحات التي أعطيت في الدول الغنية وتلك التي أعطيت عبر منصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوماً بعد يوم فاضحة أكثر".

وقال إن بعض الدول تتسابق لتلقيح كل سكانها في حين أن دولاً أخرى ليس لديها أي شيء، يمكن أن يوفر هذا الأمر أماناً على المدى القصير، لكنه شعور زائف بالأمان.

وتهدف آلية كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية إلى توفير جرعات لقاح لنحو 20% من السكان في نحو 200 دولة ومنطقة هذه السنة، وتتضمن آلية تمويل تهدف الى مساعدة 92 دولة فقيرة.